В междугородных автобусах из Гродно появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в автобусах, которые ходят между Гродно и Минском, а также Гродно и Гданьском, Гродно и Затокой, сообщили в «Мобильных ТелеСистемах».

Для того чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно пройти идентификацию: при первом посещении пользователь автоматически перенаправляется на портал авторизации, где нужно ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с кодом для подключения. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить комфортный серфинг одновременно всем пассажирам.

Годом ранее МТС запустил бесплатный Wi-Fi на одной из остановок Гродно .