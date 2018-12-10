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В междугородных автобусах из Гродно появился бесплатный Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в автобусах, которые ходят между Гродно и Минском, а также Гродно и Гданьском, Гродно и Затокой,
Для того чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно пройти идентификацию: при первом посещении пользователь автоматически перенаправляется на портал авторизации, где нужно ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с кодом для подключения. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить комфортный серфинг одновременно всем пассажирам.
Годом ранее МТС запустил
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Для того чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно пройти идентификацию.
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