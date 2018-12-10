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В Беларуси начался прием заказов на обновленный Porsche Macan

11.12.2018 15:31 — Разное | Tut.by  
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Об основных изменениях в облике и салоне Porsche Macan AUTO.TUT.BY уже сообщал, когда модернизированный «паркетник» представили европейской публике минувшей осенью на Парижском автосалоне. Сегодня в Porsche объявили о начале продаж новинки в Беларуси, заодно поделившись новыми подробностями о «старшей» модификации Macan S.


Модернизированный трехлитровый бензиновый турбо-V6 под капотом Macan S развивает 354 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента — на 14 сил и 20 Нм больше по сравнению с дореформенной версией. Оснащенный опциональным пакетом Sport Chrono кроссовер до 100 км/ч разгоняется за 5,1 секунды — на 0,1 секунды быстрее, чем прежняя модель. Максимальная скорость составляет 254 км/ч, а средний расход топлива равен 8,9 л на 100 км.


В конструкции передней подвески Macan S появились новые алюминиевые элементы вместо прежних стальных, что позволило снизить неподрессоренные массы, для улучшения управляемости изменена настройка стабилизаторов поперечной устойчивости. Среди доступных опций — система PASM с активной регулировкой жесткости амортизаторов, пневмоподвеска и фирменная система перераспределения тяги Porsche Torque Vectoring Plus. Диаметр передних тормозных дисков увеличился на 10 мм до 360 мм, а толщина — на 2 мм до 36 мм. За доплату для обновленного Macan S доступны карбон-керамические тормоза.


В Беларуси цены на начальную версию Macan с двухлитровым турбодвигателем (252 «лошадки») начинаются от 52 500 евро, стоимость более мощного Macan S — от 61 200 евро.

 
 
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Porsche объявила о начале продаж обновленного Macan в Беларуси, заодно поделившись новыми подробностями о «старшей» модификации Macan S.
 
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