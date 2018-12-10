"Тысяча долларов — или убирайте авто"



Фото носит иллюстративный характер

— возмущается жительница столичного микрорайона Серебрянка Анастасия. Негодуют автомобилисты еще и потому, что несколько лет назад за организацию парковки на тех же местах они уже платили. В ЖКХ Ленинского района tut.by сказали, что «старое покрытие на машино-местах пришло в негодность и требует замены».В 2013 году жители из трех подъездов дома № 49 по проспекту Рокоссовского решили организовать во дворе места для парковки своих автомобилей. В ЖРЭО Ленинского района пошли навстречу — заключили с жильцами договоры на устройство на открытой площадке внутри двора покрытия для временного размещения личных автомобилей.— рассказала Анастасия.Чтобы организовать парковку, во дворе спилили несколько деревьев, с детской игровой площадки демонтировали некоторое оборудование. Так напротив подъездов появилось более 10 машино-мест с покрытием из асфальтогранулята.говорит девушка.А около месяца назад по объявлению ЖКХ Ленинского района во дворе дома состоялось собрание коммунальников с жильцами.— вспоминает Анастасия.При этом на новых местах все так же смогут парковать свои машины люди, которые в финансировании строительства не участвовали. Платить такие деньги, да еще на таких условиях люди отказались.А в начале декабря на подъездах дома № 49 появилось объявление с просьбой не парковать свои машины на стоянке, так как будут производиться работы по установке малых архитектурных форм.Через пару часов автовладельцы из дома № 49 увидели, что заезд на их стоянку преграждают оранжевые тумбы с натянутыми между ними цепочками.убеждена автомобилистка.Девушка говорит, что после того, как перед парковкой появились ограничители, во дворе хаос: «Не заехать, не припарковаться, машины бросают где угодно — лишь бы приткнуть».В ЖКХ Ленинского района рассказали, что перекрыли въезд на парковку не «из вредности», а потому, что жильцам нужна зеленая зона и детская площадка, они жалуются на автомобилистов, которые разъездили двор. К тому же покрытие из асфальтогранулята на стоянке пришло в негодность — его требуется заменить.— рассказала замдиректора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фондаВ ЖКХ отмечают: долговечность покрытия из асфальтогранулята — не больше пяти лет. В результате эксплуатации это покрытие во дворе дома № 49 пришло в негодность — асфальтогранулят перемешался с землей.Анастасия Воробьева добавила, что сейчас такие работы из асфальтогранулята уже не выполняются, «это столица, к тому же мы готовимся к Европейским играм».ЖКХ провел маркетинговое исследование и сообщил стоимость разработки проекта на пять машино-мест — столько автовладельцев готовы были финансировать работы.Из-за высокой стоимости работ жильцы отказались их финансировать. Правда, один автовладелец решил узнать стоимость проекта в другой компании.Замдиректора заверила, что если автовладельцы все же решат строить парковку, то тумбы очень легко демонтируются.