Доллар подорожал на белорусской бирже

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В частности, курс доллара вырос на 0,0041 рубля - до 2,1254 BYN/USD.Курс евро упал на 0,0060 рубля - до 2,4175 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день подряд.Курс российского рубля снизился на 0,0076 рубля - до 3,1964 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 11 декабря белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,11%. С начала декабря укрепление составило уже 0,26%, а с начала года — 0,74%.