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Доллар подорожал на белорусской бирже

11.12.2018 15:22 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 11 декабря белорусский рубль уступил доллару, но укрепился к евро и российскому рублю.

В частности, курс доллара вырос на 0,0041 рубля - до 2,1254 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0060 рубля - до 2,4175 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день подряд.

Курс российского рубля снизился на 0,0076 рубля - до 3,1964 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 11 декабря белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,11%. С начала декабря укрепление составило уже 0,26%, а с начала года — 0,74%.

 
 
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По итогам валютных торгов 11 декабря белорусский рубль уступил доллару, но укрепился к евро и российскому рублю.
 
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