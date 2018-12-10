Жестокая драка учащихся минского колледжа попала на видео (18+)

Потерпевший Дмитрий Т., фото из соцсетей

Кирилл Г. Фото из соцсетей

Видео в своем телеграмм-каналеблогерОдин из студентов упал в грязь и потерял сознание, у него начались судороги.Вызвали скорую, но в больницу парня забирать не стали. Медицинскую помощь оказали в медпункте колледжа. После оказания медпомощи потерпевшему первокурснику Дмитрию Т., его отпустили.— рассказала «Нашей Ниве» Елена, мать пострадавшего парня. —Видео, где ее сын лежит в грязи, женщина не видела. Но уверена, что все нормально.— считает мать Дмитрия.«Наша Нива» связалась с потерпевшим, но он не захотел разговаривать.— сказал Дмитрий.Ударил Дмитрия 16-летний Кирилл Г., также первокурсник.Ожидают ли Кирилла проблемы в колледже после этой истории, пока неизвестно. В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию.