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Жестокая драка учащихся минского колледжа попала на видео (18+)
Вечером 10 декабря двое студентов Минского профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко стали выяснять отношения в курилке. Драка завершилась жестким финалом.
Видео в своем телеграмм-канале
Один из студентов упал в грязь и потерял сознание, у него начались судороги.
Вызвали скорую, но в больницу парня забирать не стали. Медицинскую помощь оказали в медпункте колледжа. После оказания медпомощи потерпевшему первокурснику Дмитрию Т., его отпустили.
Потерпевший Дмитрий Т., фото из соцсетей
«Всё с Дмитрием нормально. Я приехала, забрала его из колледжа. Ничего страшного: ссадина, гематома да и всё, — рассказала «Нашей Ниве» Елена, мать пострадавшего парня. — Сходили с Димой к врачу, тот тоже сказал, что всё в порядке».
Видео, где ее сын лежит в грязи, женщина не видела. Но уверена, что все нормально.
«Причин драки сын мне не раскрыл: сказал, ой, мама, не вникай. Но я считаю, что чего-то такого не произошло. Ребята молодые, случается. В милицию мы обращаться не планируем. Если бы там было что-то серьезное… А так мы ничего раздувать не будем. Такой у них возраст, гормоны играют, чуть тронь — начинают кулаками махать», — считает мать Дмитрия.
«Наша Нива» связалась с потерпевшим, но он не захотел разговаривать.
«Со мной все нормально. Я не хочу никак комментировать эту тему. Наказания для того, с кем дрался, тоже не хочу», — сказал Дмитрий.
Ударил Дмитрия 16-летний Кирилл Г., также первокурсник.
Кирилл Г. Фото из соцсетей
Ожидают ли Кирилла проблемы в колледже после этой истории, пока неизвестно. В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию.
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Драка завершилась жестким финалом.
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