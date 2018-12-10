Рабочие выбрасывали мусор из окна университета и убили человека

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В здании Полоцкого государственного университета шли строительные работы. Рабочие избавлялись от мусора, выбрасывая его прямо из окна.— сообщилодин из студентов.В витебской милиции: погиб 54-летний рабочий. На него упали перила, сброшенные с четвертого этажа.В самом университете происшествие не комментируют.Сейчас на месте происшествия работают следователи.