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Рабочие выбрасывали мусор из окна университета и убили человека
Фото: sk.gov.by
В здании Полоцкого государственного университета шли строительные работы. Рабочие избавлялись от мусора, выбрасывая его прямо из окна.
«А потом мы смотрим в окно — а на земле тело лежит. Труп», — сообщил
В витебской милиции
В самом университете происшествие не комментируют.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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Беда случилась утром 11 декабря в Новополоцке.
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