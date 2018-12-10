|
Очередной шпагат Лукашенко: одна нога в России, другая – в Германии
Коллаж: gazetaby.com
Александр Лукашенко 6 декабря в Санкт-Петербурге во время газового спора с Владимиром Путиным:
"Наш главный партнер — к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация!.. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего с нашей братской Россией!"
Александр Лукашенко 11 декабря в Минске во время «искреннего и откровенного разговора» с послом Германии Петером Деттмаром:
"Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить".
Отметим, что в конце ноября политические обозреватели уже отмечали это:
И комментировали, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политическая дипломатия, или две цитаты за неделю в исполнении главы Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)