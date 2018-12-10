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Очередной шпагат Лукашенко: одна нога в России, другая – в Германии

11.12.2018 14:59 — Разное | UDF  
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Коллаж: gazetaby.com
Политическая дипломатия, или две цитаты за неделю в исполнении главы Беларуси.

Александр Лукашенко 6 декабря в Санкт-Петербурге во время газового спора с Владимиром Путиным:

"Наш главный партнер — к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация!.. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего с нашей братской Россией!"


Александр Лукашенко 11 декабря в Минске во время «искреннего и откровенного разговора» с послом Германии Петером Деттмаром:

"Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить".


Отметим, что в конце ноября политические обозреватели уже отмечали это:

Очередной шпагат Лукашенко: одна нога в России, другая – в Германии

И комментировали, что «многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно».

 
Теги: Минск
 
 
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Политическая дипломатия, или две цитаты за неделю в исполнении главы Беларуси.
 
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