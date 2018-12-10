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Назван точный возраст начала старения

11.12.2018 14:54 — Разное | UDF  
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Угасание умственной и физической деятельности начинается в 39 лет и, как правило, первые признаки этого процесса люди не замечают.

По мнению американских специалистов, старение начинается в 39 лет, но для большинства его самые первые симптомы оказываются незаметными. Ученые провели ряд экспериментов, и в итоге пришли к выводу, что в 39 лет включается пусковой механизм угасания умственной и физической активности.

Исследователи установили, что в этом возрасте в организме начинает снижаться количество миелина — вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, что провоцирует старт процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

Главными признаками старения, которые проявляются в 39 лет, ученые считают боль и скованность в суставах. Кроме того, сигналом начала старения, по их словам, являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

 
 
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Угасание умственной и физической деятельности начинается в 39 лет.
 
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