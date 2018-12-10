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Кастинг участников проекта "Лучше Всех!" с Максимом Галкиным пройдет 15-16 декабря в Минске

11.12.2018 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Российский Первый канал продолжает искать ярких детей от 3 до 11 лет для проекта "Лучше Всех!" с Максимом Галкиным.

Кастинг участников проекта "Лучше Всех!" с Максимом Галкиным пройдет 15-16 декабря в Минске

Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке, если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что‐нибудь яркое и удивительно, если он комфортно чувствует себя в диалоге с взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте Первого канала, то это точно его шанс!

15-16 декабря в Музыкальном продюсерском центре "Золотые голоса" по адресу улица Куйбышева, 22 (каб. 314) состоится выездной кастинг проекта Первого канала "Лучше всех!" с Максимом Галкиным.

Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 3 до 11 лет, проявляющие экстраординарные способности в творчестве, спорте, науке.

Запись на кастинг осуществляется по телефону: + 375 29 154-71-00.

 
 
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Российский Первый канал продолжает искать ярких детей от 3 до 11 лет для проекта "Лучше Всех!" с Максимом Галкиным.
 
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