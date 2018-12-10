ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси открыто посольство Судана

11.12.2018 15:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Минске открыто посольство Судана в Беларуси, в открытии посольства принял участие премьер-министр Сергей Румас и президент Судана Омар аль-Башир, сказано в сообщении пресс-службы правительства.

"Беларусь высоко ценит решение суданского руководства об открытии диппредставительства в Минске. Мы искренне рады, что на открытии посольства Судана присутствует лично глава суданского государства. Это исключительно важный случай для нашей практики, который является проявлением и подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран", - подчеркнул премьер-министр.

С.Румас также заверил, что "для суданской стороны открыты все двери". По его словам, подтверждением этого является вручение послом сразу после прибытия в Минск верительных грамот президенту Беларуси, его встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, министром иностранных дел и другими руководителями министерств и ведомств Беларуси.

Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям, подчеркнул С.Румас.

Он проинформировал, что правительство планирует создание совместных с Суданом предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в ходе встречи с президентом Судана отмечал, что Минск рассматривает Судан как "ворота" на африканский континент. 

В числе приоритетных проектов А.Лукашенко выделил добычу золота в Судане "с целью улучшения взаимных расчетов в торговле", создание крупных сборочных машиностроительных производств, поставку белорусской сельхозтехники.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске открыто посольство Судана в Беларуси, в открытии посольства принял участие премьер-министр Сергей Румас и президент Судана Омар аль-Башир, сказано в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жестокая драка учащихся минского колледжа попала на видео (18+)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика