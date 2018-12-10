В Беларуси открыто посольство Судана

В Минске открыто посольство Судана в Беларуси, в открытии посольства принял участие премьер-министр Сергей Румас и президент Судана Омар аль-Башир, сказано в сообщении пресс-службы правительства.

"Беларусь высоко ценит решение суданского руководства об открытии диппредставительства в Минске. Мы искренне рады, что на открытии посольства Судана присутствует лично глава суданского государства. Это исключительно важный случай для нашей практики, который является проявлением и подтверждением высокого уровня связей и взаимопонимания между руководством наших стран", - подчеркнул премьер-министр.

С.Румас также заверил, что "для суданской стороны открыты все двери". По его словам, подтверждением этого является вручение послом сразу после прибытия в Минск верительных грамот президенту Беларуси, его встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, министром иностранных дел и другими руководителями министерств и ведомств Беларуси.

Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям, подчеркнул С.Румас.

Он проинформировал, что правительство планирует создание совместных с Суданом предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в ходе встречи с президентом Судана отмечал, что Минск рассматривает Судан как "ворота" на африканский континент.

В числе приоритетных проектов А.Лукашенко выделил добычу золота в Судане "с целью улучшения взаимных расчетов в торговле", создание крупных сборочных машиностроительных производств, поставку белорусской сельхозтехники.