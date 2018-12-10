|
В Новополоцке во время ремонта здания университета погиб рабочий: на него сбросили перила через окно
УВД Витебского облисполкома сообщает о гибели рабочего в Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета.
"По предварительной информации при осуществлении демонтажа перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, не убедившись в безопасности. В результате работник 1964 года рождения, находящийся внизу, получил травму не совместимую с жизнью упавшим элементом перил", - проинформировали в УВД.
Там отметили, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новополоцке во время ремонта здания университета погиб рабочий: на него сбросили перила через окно
УВД Витебского облисполкома сообщает о гибели рабочего в Новополоцке во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)