Белорусские экспортеры получили прямой доступ в систему госзаказа Узбекистана

Белорусские компании-экспортеры получили возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан в рамках системы госзаказа через торговую площадку АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" (УзРТСБ), открывшейся во вторник в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщили в пресс-службе биржи.

"Согласно законодательству Узбекистана, импорт социально значимых продовольственных товаров за счет госсредств осуществляется только через систему открытых электронных торгов УзРТСБ. Таким образом, белорусские компании благодаря открытой площадке УзРТСБ получили прямой доступ в систему госзаказа Узбекистана", - рассказали агентству "Интерфакс-Запад в БУТБ.

Как отметили в пресс-службе, в Узбекистане социально значимыми продтоварами являются мясо, растительное и животное масло, сахар, зерновые, мука, картофель, морковь и ряд других продуктов питания, которые производятся в Беларуси.

Так, продолжили в БУТБ, для участия в биржевых торгах на УзРТСБ белорусская компания должна будет обратиться к аккредитованному брокеру узбекской биржи в Беларуси и разместить соответствующую заявку на продажу. При этом брокер возьмет на себя весь комплекс вопросов по организации расчетов, логистики и контроля качества отгружаемых товаров.

"Предполагается, что совместный проект БУТБ и УзРТСБ будет работать в обоих направлениях – на экспорт и на импорт. Так, узбекские субъекты хозяйствования смогут использовать биржевой механизм для выхода на рынок Республики Беларусь. С этой целью в Узбекистане аккредитован брокер БУТБ", - отметили в пресс-службе. В частности, добавили там, рассматривается возможность продажи через биржу хлопкового волокна и линта, сухофруктов и других узбекских товаров.

Как отметил председатель правления БУТБ Аркадий Саликов, "с нуля сформировать белорусско-узбекский биржевой товарный рынок не получится". Вместе с тем руководитель БУТБ отметил, что целесообразно начать с одной-двух ликвидных товарных позиций, а по мере роста участников биржевых торгов постепенно расширять номенклатуру.

В свою очередь председатель правления УзРТСБ Фарохидин заявил, что "взаимодействие бирж даст практический импульс дальнейшему развитию двухсторонних взаимовыгодных отношений и будет способствовать налаживанию прямых контактов субъектов экономик наших стран".