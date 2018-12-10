﻿ Белорусские экспортеры получили прямой доступ в систему госзаказа Узбекистана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские экспортеры получили прямой доступ в систему госзаказа Узбекистана

11.12.2018 14:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские компании-экспортеры получили возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан в рамках системы госзаказа через торговую площадку АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" (УзРТСБ), открывшейся  во вторник в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщили в пресс-службе биржи.

"Согласно законодательству Узбекистана, импорт социально значимых продовольственных товаров за счет госсредств осуществляется только через систему открытых электронных торгов УзРТСБ.  Таким образом, белорусские компании благодаря открытой площадке УзРТСБ получили прямой доступ в систему госзаказа Узбекистана", - рассказали агентству "Интерфакс-Запад в БУТБ.

Как отметили в пресс-службе, в Узбекистане социально значимыми продтоварами являются мясо, растительное и животное масло, сахар, зерновые, мука, картофель, морковь и ряд других продуктов питания, которые производятся в Беларуси.

Так, продолжили в БУТБ, для участия в биржевых торгах на УзРТСБ белорусская компания должна будет обратиться к аккредитованному брокеру узбекской биржи в Беларуси  и разместить соответствующую заявку на продажу. При этом брокер возьмет на себя весь комплекс вопросов по организации расчетов, логистики и контроля качества отгружаемых товаров.

"Предполагается, что совместный проект БУТБ и УзРТСБ будет работать в обоих направлениях – на экспорт и на импорт. Так, узбекские субъекты хозяйствования смогут использовать биржевой механизм для выхода на рынок Республики Беларусь. С этой целью в Узбекистане аккредитован брокер БУТБ", - отметили в пресс-службе. В частности, добавили там, рассматривается возможность продажи через биржу хлопкового волокна и линта, сухофруктов и других узбекских товаров.

Как отметил председатель правления БУТБ Аркадий Саликов, "с нуля сформировать белорусско-узбекский биржевой товарный рынок не получится". Вместе с тем руководитель БУТБ отметил, что целесообразно начать с одной-двух ликвидных товарных позиций, а по мере роста участников биржевых торгов постепенно расширять номенклатуру.

В свою очередь председатель правления УзРТСБ Фарохидин заявил, что "взаимодействие бирж даст практический импульс дальнейшему развитию двухсторонних взаимовыгодных отношений и будет способствовать налаживанию прямых контактов субъектов экономик наших стран".

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские компании-экспортеры получили возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан в рамках системы госзаказа через торговую площадку АО "Узбекская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодежная сборная Беларуси по футболу узнала соперников в квалификации Евро-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика