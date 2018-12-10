Актёра Свободного театра оштрафовали за акцию «ЛГБТ-милиции»

Вчера, 10 декабря, мы писали о том, что активисты пришли в суд в одежде с цитатами главы МВД Игоря Шуневича. Так они поддержали актёра Свободного театра, которого в этот день судили за акцию , когда активисты в форме милиционеров с радужными погонами ходили по ТЦ и требовали от людей больше улыбаться. Заседание перенесли на сегодня − и в итоге парня оштрафовали на 15 базовых величин (367,5 рублей). Об этом Беларуский Свободный театр сообщил на своей странице в Facebook.

В соцсетях театра написали мотивационную фразу: «Раздавать свистульки и танцевать − трое суток и штраф 15 базовых. Дружеская поддержка − бесценно». Кстати, на заседание сегодня активисты пришли опять в той же одежде с цитатами Игоря Шуневича: « Я адекватный человек », «Моя идея», «Вандализм недопустим в культурном обществе», «Зачем? Затем», «Не путайте Гоголя с Гегелем».

Напомним, 6 декабря актёры Свободного театра устроили акцию «Деконструкция милиционера» − они в форме милиционеров с погонами в виде радуги ходили по торговому центру и требовали от людей «предъявить вашу улыбку», а также желали побольше любви в обществе.