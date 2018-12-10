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Актёра Свободного театра оштрафовали за акцию «ЛГБТ-милиции»
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Вчера, 10 декабря, мы
В соцсетях театра написали мотивационную фразу: «Раздавать свистульки и танцевать − трое суток и штраф 15 базовых. Дружеская поддержка − бесценно». Кстати, на заседание сегодня активисты пришли опять в той же одежде с цитатами Игоря Шуневича: «
Напомним, 6 декабря актёры Свободного театра устроили акцию «Деконструкция милиционера» − они в форме милиционеров с погонами в виде радуги ходили по торговому центру и требовали от людей «предъявить вашу улыбку», а также желали побольше любви в обществе.
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