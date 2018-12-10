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Самолёт «Белавиа» в Киеве «заглох» во время взлёта. Нашли ошибку в бортовом компьютере

11.12.2018 15:00 — Разное | KYKY  
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Соосновательница российского агентства Setters Александра Жаркова вылетала из Киева на самолёте «Белавиа». По её словам (она записала много stories в инстаграме), когда рейс уже пошёл на взлёт, самолёт неожиданно заглох и всё отключилось. Она так возмутилась произошедшим, что пообещала больше никогда не пользоваться услугами беларуского перевозчика. Сама авиакомпания объяснила, что пилот нашёл ошибку в бортовом компьютере.

Как это описала девушка: «Нас посадили в самолет, мы пошли на взлет, и самолет заглох! Просто заглох! Свет погас, перестала работать вентиляция! Капитан сообщил о неисправности. Нас возвращают назад!» К слову, у девушки 125 тысяч подписчиков в инстаграме − а это не очень приятный пиар для «Белавиа».

Уже из терминала она записала видео и рассказала, что к ним не выходит представитель перевозчика, чтобы объяснить ситуацию, а сама она сдаёт свои билеты и купит другие. В итоге семь человек со всего рейса отказались полететь, когда самолёт проверили и починили. 

Девушка решила отправиться домой через Варшаву. На следующий день ей в direct ответили представители «Белавиа», извинились и высказали надежду, что Александра продолжи пользоваться услугами перевозчика: «Авиакомпания «Белавиа» приносит свои извинения за ситуацию, в которой вы оказались. Мы очень сожалеем о том, что вам пришлось пересмотреть свои планы из-за случившегося. Вчера, в аэропорту «Борисполь», при буксировке на точку запуска, командир заметил ошибку в бортовом компьютере самолета. Экипажем было принято решение вернуться обратно на стоянку для проверки всех систем. Инженерно-технической службой был проведен осмотр самолета и спустя 2 часа 45 минут самолет отправился в рейс. Еще раз приносим свои извинения за возникшую ситуацию, надеемся, увидеть вас на борту авиакомпании в будущем!»  На это Александра ответила в другой stories, что никогда и никуда на «Белавиа» больше не полетит.

Кстати, на этом беды девушки не закончились. В Варшаве она хотела улететь на борту «Аэрофлота», но рейс сильно задержали. Зато в инстаграме ответили намного быстрее, как отметила Александра.

 
 
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Соосновательница российского агентства Setters Александра Жаркова вылетала из Киева на самолёте «Белавиа». По её словам (она записала много stories в инстаграме), когда...
 
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