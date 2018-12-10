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«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

11.12.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность.

«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Выводы были сделаны немедленно. И нам было поручение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о том, чтобы проверить все объекты с массовым пребыванием людей. Эта работа была выполнена. Было проведено более 2 200 проверок таких объектов. И проверки были не только в рабочее время, выход инспектора на место либо в составе нашей комиссии. Были внезапные проверки, они проводились, в том числе, в ночное время. И все они проводились обязательно с отработкой эвакуации.

«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

Особое внимание обращали мы на кинотеатры, которые находятся не на первом этаже, а на третьем, четвёртом. У нас реальная ситуация далеко не такая. У нас у всех людей есть возможность эвакуироваться. Все эвакуационные выходы свободны. Те замечания, которые были выявлены, уже устранены, руководители предприятий наказаны. Но если говорить о похожих объектах, как кинотеатр на 4 этаже, к этим объектам было пристальное внимание. Они были именно с практической отработкой.

Илона Волынец, СТВ:
Вы говорите, были нарушения. Какие?

Андрей Бертош:
Заставление либо захламление путей эвакуации. По тем местам, куда должны были эвакуироваться люди, там находилось имущество, оборудование, которое не должно там находиться. По четырём объектам были выданы постановления о приостановлении деятельности, и они в кратчайшие сроки эти замечания устранили.

«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово

Илона Волынец, СТВ:
Можно ли говорить о том, что минчане, которые идут в торговый центр, могут быть спокойны за свою жизнь и за жизнь своих детей?

Андрей Бертош:
Да. Можно говорить об этом. У нас безопасные торговые центры.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность. Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе «Большой город»...
 
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