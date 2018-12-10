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«Ночью, с отработкой эвакуации»: как ТЦ Беларуси проверяли после трагедии в Кемерово
Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность.
Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе
Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Илона Волынец, СТВ:
Андрей Бертош:
Андрей Бертош:
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Трагедия в Кемерово шокировала не только россиян, но и всю мировую общественность. Какие для себя сделала выводы Беларусь, спросили в программе «Большой город»...
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