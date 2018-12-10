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Максим Галкин показал, какие блюда он ест на ночь

11.12.2018 15:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. Максим Галкин показал, чем питается дома.

Видео с прогулкой по кухне артист опубликовал на своей странице в Instagram. «А не поесть ли на ночь», – спросил у подписчиков Галкин.

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На плите юмориста ожидал бефстроганов и картофельное пюре. Артист признался, что он любит, приходя домой, подходить к плите и проверять, что же там есть вкусного.

Максим Галкин:
Вот когда бефстроганов на плите – он гораздо вкуснее, чем когда уже на тарелке.

Максим Галкин показал, какие блюда он ест на ночь
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru

Галкин хотел заглянуть в холодильник, но передумал, «потому что каждый раз, когда я туда загляну, вы пишете, что я что-то не то ем». Артист добавил, что однажды на видео с детьми подписчики обратили внимание на баночки со специями.

Максим Галкин показал, какие блюда он ест на ночь
Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru

В любви к позднему приему пищи в комментариях под постом признались многие поклонники юмориста. Они также спросили, кто приготовил эти блюда. 

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери (смотрите здесь).  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости России. Максим Галкин показал, чем питается дома. Видео с прогулкой по кухне артист опубликовал на своей странице в Instagram. «А не поесть ли на ночь», –...
 
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