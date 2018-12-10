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Максим Галкин показал, какие блюда он ест на ночь
Новости России. Максим Галкин показал, чем питается дома.
Видео с прогулкой по кухне артист
На плите юмориста ожидал бефстроганов и картофельное пюре. Артист признался, что он любит, приходя домой, подходить к плите и проверять, что же там есть вкусного.
Максим Галкин:
Галкин хотел заглянуть в холодильник, но передумал, «потому что каждый раз, когда я туда загляну, вы пишете, что я что-то не то ем». Артист добавил, что однажды на видео с детьми подписчики обратили внимание на баночки со специями.
В любви к позднему приему пищи в комментариях под постом признались многие поклонники юмориста. Они также спросили, кто приготовил эти блюда.
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Новости России. Максим Галкин показал, чем питается дома. Видео с прогулкой по кухне артист опубликовал на своей странице в Instagram. «А не поесть ли на ночь», –...
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