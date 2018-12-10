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Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

11.12.2018 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 11 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял министра спорта России. Президент Беларуси предлагает уравнять права для белорусских и российских игроков не только в хоккее, но и других видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

Вопрос ограничений на участие наших спортсменов в соревнованиях соседней страны оставался актуальным на протяжении нескольких лет. В частности, острые дебаты все это время вызывало положение белорусских хоккеистов в клубах КХЛ. Перед началом нынешнего сезона Минспорт России предложил внести поправки в приказ, который ограничивает выступление в своих чемпионатах тех игроков, которые не имеют право быть членами российских сборных. Так вот на белорусов такие ограничения распространяться не будут. Для хоккеистов решение уже подписано.

Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно встречаться не только с одним из политиков России, но и великим спортсменом. Я очень хорошо помню ваше выступление. Хотя не скажу, что я уж такой ярый поклонник таких единоборств, которыми вы занимались. Сабля, шпага и прочее – это все-таки не мое, и я всегда завидовал таким людям, которым занимались этим высокотехнологичным видом спорта. Вы, конечно, великий спортсмен.

Что касается вашей непосредственной работы сейчас, я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. А так вроде посмотреть на белорусов и россиян – все на одно лицо в Союзном государстве легионеры в игровых видах спорта и так далее.

По хоккею вроде бы решили там проблему, но я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то президенту говорил, что нам не надо бояться, что там будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в союз Беларуси и России, тогда будут равные права для спортсменов и так далее. То есть это хороший пример, и в этом направлении двигаться надо.

Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

Хочу, чтобы у нас складывались такие добрые отношения взаимопомощи. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой, особенно по базам. Надо ребят тренировать там, во Владивостоке. Я думаю, вы и сами там будете готовиться. Все-таки ближе к Японии, и для нас, для Олимпиады, это очень-очень важно.

Если что-то надо россиянам – хотя очень много приезжает ребятишек ваших, и взрослые команды хоккейные, и другие на наши базы тренироваться. Наверное, все-таки здесь подешевле. Наверное, их устраивают те условия, которые здесь созданы. У нас никогда не было никаких вопросов и препятствий для этого. Поэтому если что-то надо, вы скажите Сергею, он решит эти вопросы. Если не решит, я обязательно подключусь мгновенно.

Александр Лукашенко предложил уравнять права белорусских и российских спортсменов не только в хоккее

Как стало известно по окончанию встречи, отменят ограничения для белорусов и в других командных игровых видах спорта. Соответствующий документ в России подпишут в ближайшее время.

11 декабря в Минске состоится совместная коллегия министерств спорта двух стран, где обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял министра спорта России. Президент Беларуси предлагает уравнять права для...
 
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