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В Новополоцке рабочий погиб из-за упавших на него сверху перил
Новости Беларуси. В Новополоцке погиб рабочий.
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Предварительно, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их на землю через окно четвертого этажа, не убедившись в безопасности своих действий.
В результате этого 54-летний работник, который находился внизу, получил смертельную травму элементом перил, упавшим сверху.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.
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Новости Беларуси. В Новополоцке погиб рабочий. По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось во время ремонтных работ корпуса Полоцкого...
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