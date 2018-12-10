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Человек провалился под лёд: почему нужно сначала позвонить в МЧС, а потом оказывать помощь?

11.12.2018 14:41 — Разное | СТВ  
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Зачастую рыбаки рискуют своей жизнью ради удовольствия словить рыбку из-подо льда. Увлекаясь процессом, они могут просто не заметить, что происходит вокруг. Спасение утопающих дело рук самих утопающих? Так ли это на самом деле, что делать, если вы заметили погибающего, мы спросили в программе «Большой город», заместителя начальника Минского городского управления МЧС, Андрея Бертоша.

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Надо сразу звонить по номеру службы «101». Самые квалифицированные диспетчеры находятся у нас там. И диспетчер, когда выяснит адрес, где происходит эта ситуация, туда сразу же выедут наши аварийно-спасательные подразделения со средствами спасения, а также подскажут, что нужно делать.

Просто, если это территория Минска – это одно. Если находитесь за городом, то да, пока наши подразделения приедут, надо меры по спасению определённые предпринять. Либо это верёвка, либо какой-то шарф, либо какие-то подручные средства использовать, чтобы это время человек хотя бы оставался на плаву. А самому лучше оставаться на связи, контролировать ситуацию, поддерживать тонущего. Но позвонить – это обязательно!
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Зачастую рыбаки рискуют своей жизнью ради удовольствия словить рыбку из-подо льда. Увлекаясь процессом, они могут просто не заметить, что происходит вокруг....
 
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