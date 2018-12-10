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Человек провалился под лёд: почему нужно сначала позвонить в МЧС, а потом оказывать помощь?
Зачастую рыбаки рискуют своей жизнью ради удовольствия словить рыбку из-подо льда. Увлекаясь процессом, они могут просто не заметить, что происходит вокруг. Спасение утопающих дело рук самих утопающих? Так ли это на самом деле, что делать, если вы заметили погибающего, мы спросили в программе
Просто, если это территория Минска – это одно. Если находитесь за городом, то да, пока наши подразделения приедут, надо меры по спасению определённые предпринять. Либо это верёвка, либо какой-то шарф, либо какие-то подручные средства использовать, чтобы это время человек хотя бы оставался на плаву. А самому лучше оставаться на связи, контролировать ситуацию, поддерживать тонущего. Но позвонить – это обязательно!
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Зачастую рыбаки рискуют своей жизнью ради удовольствия словить рыбку из-подо льда. Увлекаясь процессом, они могут просто не заметить, что происходит вокруг....
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