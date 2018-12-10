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В Польше запустили первые станции 5G-сети

11.12.2018 15:51 — Разное | Tut.by  
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Оператор T-Mobile Polska — дочернее предприятие Deutsche Telekom — запустил в Варшаве полнофункциональную 5G-сеть. Об этом сообщает totaltele.com.


Варшава. Фото: pixabay.com

Сеть открыли генеральный директор T-Mobile Андреас Майерхофер, генеральный директор Deutsche Telekom Тим Хоттгес и министр цифровых технологий Польши Марек Загорский. Они включили в Варшаве четыре базовые станции, которые используют технологию 5G New Radio. Тем самым заложена основа для полномасштабного коммерческого развертывания сети в 2019 году.

Новая 5G-сеть основана на оборудовании компании Huawei и может взаимодействовать с существующей инфраструктурой 4G T-Mobile. Сейчас антенны используют спектр частот в диапазоне 3,5 ГГц, который T-Mobile Polska приобрела как часть пакета лицензий на тестирование.

Скорее всего, жители Варшавы воспользоваться скоростями 5G пока не могут: устройств с поддержкой этой технологии пока нет в свобойдной продаже.

T-Mobile Polska и Huawei уже достигли мультигигабитной пропускной способности в предстартовом тестировании новой сетевой инфраструктуры. Кроме того, T-Mobile Polska открыла лабораторию #5G в Варшаве, в которой сосредоточатся на улучшении 5G как в самой Польше, так и по всей Европе.

 
 
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Новая 5G-сеть основана на оборудовании компании Huawei и может взаимодействовать с существующей инфраструктурой 4G T-Mobile.
 
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