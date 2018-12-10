Суд постановил не считать в России легионерами спортсменов из стран ЕАЭС

По обращению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 7 декабря вынес заключение о применении положений пункта 2 статьи 97 договора о ЕАЭС в отношении спортсменов, выступающих в спортивных клубах государств — членов Союза, сообщает официальный сайт ЕЭК.



Белорусский футболист Сергей Корниленко много лет является лидером «Крыльев Советов» из Самары. Фото с сайта 1fnl.ru

«Согласно пункту 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС страны Союза не устанавливают и не применяют ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда, в отношении трудящихся государств-членов. Исключение составляют ограничения, установленные в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Суд ЕАЭС пришел к заключению, что неприменение государствами-членами пункта 2 статьи 97 договора о ЕАЭС в отношении осуществляемой профессиональными спортсменами трудовой деятельности является барьером, препятствующим достижению цели формирования единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.

Кроме того, по мнению Большой коллегии Суда ЕАЭС, государства-члены обязаны исполнять решения ЕЭК, а при несогласии с ними — вправе обжаловать эти решения в установленном порядке. Неисполнение решений комиссии, вступивших в законную силу и не оспоренных в установленном порядке, не согласуется с договором о ЕАЭС», — говорится в сообщении ЕЭК.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Евразийская экономическая комиссия еще в мае 2017 года уведомила государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран Союза.

Однако вице-премьер России Виталий Мутко тогда заявил , что Россия не будет отменять лимит на легионеров, несмотря на решение ЕАЭС.

И лишь в августе 2018 года Министерство спорта России предложило не считать легионерами белорусов в футболе и хоккее. Но лишь по той причине, что они являются гражданами Союзного государства России и Беларуси.

Также Министерство спорта РФ предложило тогда не считать легионерами граждан Союзного государства России и Республики Беларусь в российском баскетболе, гандболе, волейболе, регби, водном поло, хоккее с мячом и хоккее на траве.

Впрочем, то предложение Министерства спорта России еще не означало, что белорусы перестали быть легионерами. Решения по этому вопросу должны быть утверждены федерациями по видам спорта и профессиональными лигами.

К примеру, в КХЛ этот вопрос окончательно был снят лишь по ходу нынешнего сезона, хотя президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко еще перед началом турнира заявил , что у белорусских хоккеистов в лиге уже нет статуса легионеров.

— Закон принят, наш регламент позволяет это моментально сделать, — заверил 1 сентября Чернышенко.

Как показала жизнь, «моментально» в трактовке президента КХЛ означало не менее двух с половиной месяцев. Потому как в середине ноября вдруг выяснилось, что новосибирская «Сибирь» не смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья как нелегионера, поскольку в регламент КХЛ изменения все еще не были внесены. И лишь 22 ноября (!) совет директоров КХЛ утвердил возвращение белорусам статуса нелегионеров в КХЛ и МХЛ.

Лукашенко поблагодарил Минспорт России за снятие статуса легионеров с белорусских хоккеистов

Напомним, что президент ФХР Владислав Третьяк еще 4 года назад признался , что Александр Лукашенко лично обращался к нему по поводу отмены для белорусов лимита на легионеров в КХЛ. Тем не менее условия в этом вопросе с тех пор лишь ужесточались. А недавно Третьяк заявил , что если бы хоккеисты из России не выиграли Олимпиаду в Пхенчхане-2018, то лимит на легионеров в КХЛ и вовсе был бы сокращен до 3 иностранцев.