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Названы победители конкурса IT-проектов для системы образования

11.12.2018 16:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Названы победители конкурса IT-проектов для системы образования
МТС

В финале 30 ноября экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, БГЭУ, beСloud, местного социального фонда «Добра», определила победителей в трех номинациях. Финалистами оказались 13 проектов: команды представили на суд экспертов яркие презентации и с честью выдержали сессию вопросов-ответов. В итоге победителями стали:

  • Названы победители конкурса IT-проектов для системы образованияв номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений высшего образования» - исследовательская онлайн-платформа «GeekStarterPRO», автор Селен Караман, учащаяся 9-го класса ГУО «Средняя школа №218 г. Минска»;
 
  • Названы победители конкурса IT-проектов для системы образованияв номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования» - мобильное приложение для быстрого восприятия текста «4Read», автор Илья Архипов, учащийся 4-го курса УО «Столинский государственный аграрно-технический колледж»;
 
  • Названы победители конкурса IT-проектов для системы образованияв номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования» - мобильное приложение  для изучения физических законов с помощью робота «RiBFoP», автор Тимофей Стамбровский, учащийся 10-го класса ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка».
 

Что волнует молодежь?

Судя по презентациям, все проекты создавались с конкретной прикладной целью, которую можно охарактеризовать емкой фразой «Сделать жизнь лучше». Например, Илья Архипов из Столина, ставший одним из победителей, придумал мобильное приложение «4Read», позволяющее овладеть техникой скорочтения.

- При обычном чтении мы переходим от слова к слову, от строчки к строчке, перелистываем страницы, на что тратится значительная часть времени, - объясняет автор проекта. - «4Read» решает проблему: слова выводятся на экран друг за другом по очереди, но с большей частотой. Получается, за счет этого мы не тратим время на переходы к другим словам и можем читать быстрее. Скорость чтения регулируется: даже неподготовленный человек может при помощи приложения увеличить ее сразу в два раза. Потренировавшись, скорость можно увеличить в 4-5 раз.

Илья и его друзья уже активно применяют на практике «4Read».

- Дорога от Столина до Минска занимает 6 часов, и меньше чем за 4 часа я успел прочитать две книги – «Скотный двор» Джорджа Оруэлла и «Опыт революционной борьбы» Эрнесто Че Гевары, - поделился личным опытом Илья.

Хотелось бы отметить еще одну финалистку – Анну Гузикову из Гомеля. Хотя ее проект, суть которого заключается в обучении учащихся основам шифрования и защиты персональных данных, не стал победителем, он вызвал большой интерес у аудитории. Девушка получила предложение пройти стажировку в ГИАЦ Минобразования.

Наше будущее

О популярности конкурса молодежных проектов свидетельствует тот факт, что с каждым годом на участие в нем подается все больше заявок. В нынешнем году в оргкомитет было подано более 120 заявок от школьников и студентов из разных регионов Беларуси.

Названы победители конкурса IT-проектов для системы образованияРуководитель коммерческогодепартамента МТС Николай БУЛАШ рассказал, что компания МТС, как социально ответственный бренд будет и дальше поддерживать молодежные инициативы:

- Приятно, что с каждым годом растет количество проектов, участвующих в конкурсе, кроме того, наблюдается более серьезный подход к проработке идей. Этот конкурс – хорошая стартовая площадка и возможность заявить о себе и об уровне подготовки для потенциальных специалистов, которые в ближайшее время появятся на рынке труда.

Названы победители конкурса IT-проектов для системы образованияДиректор ГИАЦ Минобразования Павел ЛИС подчеркнул важность проведения таких мероприятий:

- Это объективно  будущее нашего образования, основа цифровой экономики. Возможно, в перспективе мы расширим состав экспертов, привлечем больше партнеров из IT-сферы: они смогут не только передать ребятам свой опыт, но и поддержать, например, предложив участие в каких-то проектах или стажировках. В любом случае интерес к конкурсу растет, и его нужно поддерживать. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Уже в третий раз в Минске прошел Республиканский конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса»,...
 
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