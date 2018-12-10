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Подготовка к безопасному Новому году началась

11.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В рамках первого этапа акции работники Дзержинского РОЧС провели выступление в ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения».

Специалисты напомнили, чтобы праздник прошел без происшествий, и новогодняя елка не представляла собой опасности, необходимо установить ее на устойчивом основании и так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также находились на безопасном расстоянии от электроприборов и печей, а также ответственно подойти к выбору электрических гирлянд и соблюдать правила их эксплуатации.

Работники МЧС не забыли рассказать о правилах поведения на льду и напомнили, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. У многих людей Новый Год ассоциируется не только с елкой и запахом мандаринов, но и с бенгальскими огнями и взрывами хлопушек, поэтом у спасатели пояснили о правилах и мерах предосторожности при использовании пиротехнических изделий.

Спасатели рассказали и об оперативной обстановке,сложившейся в Республике, области и на территории Дзержинскогорайона, привели аналитические данные по пожарам, указали на основные причины возникновения пожаров.Так же в период отопительного сезона работникиДзержинского РОЧС напомнили о правилах эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и газового оборудования.также необходимости приобретения и установки автономных пожарных извещателей и поддержания их в исправном состоянии.

В завершении мероприятия работники МЧС ответили на все интересующие вопросы присутствующих.


 
 
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В рамках первого этапа акции работники Дзержинского РОЧС провели выступление в ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания...
 
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