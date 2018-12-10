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В Дзержинской библиотеке прошел книжный маркет

11.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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10 декабря в Дзержинской библиотеке состоялся книжный маркет.

10 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке прошел книжный маркет. В рамках мероприятия были проведены мастер-классы.


В читальном зале можно было посмотреть на литературный экспромт, который устроили члены Союза писателей Беларуси Регина Ревтович, Людмила Круглик и Борис Савин «Спешите встретиться с поэтом».


Для детишек организовали творческую лабораторию «Детские руки творят чудеса», где и порисовали, и поиграли, и даже создали общую картину.


Особенной популярностью на выставке пользовалось библио-лото «Литература без обложки».


 
 
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10 декабря в Дзержинской библиотеке состоялся книжный маркет.
 
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