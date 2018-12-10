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Благотворительный дом «Благодать»: помощь пришла!
11.12.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест
В конце ноября Zarya.by публиковала материал
Материал вызвал общественный резонанс: люди уточняли адрес организации, спрашивали, каким образом и чем можно помочь женщинам-волонтерам…
И помощь пришла! Как рассказали работницы «Благодати», вывезти на переработку всю скопившуюся ветошь, а это 1750 кг, помог руководитель одной из брестских фирм Константин Меркулов.
Вырученные за вторсырье деньги, хоть и небольшие, Константин привез в «Благодать». Мужчина сказал работницам благотворительной организации, что и в дальнейшем готов помогать. Также часть вещей забрали приюты для животных.
- Мы очень благодарны Константину за его благородный поступок, за помощь, которую он нам оказал, – говорят волонтеры «Благодати». – Также огромное спасибо хочется сказать газете «Заря» за то, что откликнулась и помогла в решении наших проблем.
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В конце ноября Zarya.by публиковала материал «Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи». В нем речь шла о брестской...
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