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Благотворительный дом «Благодать»: помощь пришла!

11.12.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце ноября Zarya.by публиковала материал «Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи». В нем речь шла о брестской благотворительной организации «Благодать» и о трудном положении, в котором оказались работающие там женщины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61462.php

Благотворительный дом «Благодать»: помощь пришла!

Материал вызвал общественный резонанс: люди уточняли адрес организации, спрашивали, каким образом и чем можно помочь женщинам-волонтерам…

И помощь пришла! Как рассказали работницы «Благодати», вывезти на переработку всю скопившуюся ветошь, а это 1750 кг, помог руководитель одной из брестских фирм Константин Меркулов.

Вырученные за вторсырье деньги, хоть и небольшие, Константин привез в «Благодать». Мужчина сказал работницам благотворительной организации, что и в дальнейшем готов помогать. Также часть вещей забрали приюты для животных.

- Мы очень благодарны Константину за его благородный поступок, за помощь, которую он нам оказал, – говорят волонтеры «Благодати». – Также огромное спасибо хочется сказать газете «Заря» за то, что откликнулась и помогла в решении наших проблем. 

 
 
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В конце ноября Zarya.by публиковала материал «Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи». В нем речь шла о брестской...
 
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