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Торговые сети договорились не повышать цены перед новогодними праздниками
11.12.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест
Торговые сети не планируют повышать цены перед новогодними праздниками. Напротив, магазины предложат скидки на некоторые товары. Об этом
Александра Квиткевич, TUT.BY
«Цены все зафиксированы. Никаких изменений цен в большую сторону не планируется. Никто не планирует никаких высоких торговых наценок. Никто зарабатывать не будет. Будем дарить праздник. Это философия ритейла на ближайшее время», — отметила Наталья Шаблинская.
По ее словам, в предпраздничные дни в торговых сетях запланировано «море акций». Некоторые товары будут продаваться с большими скидками — и 30%, и 40%.
Например, в сети «Соседи» основная активность стартует с 19 декабря. На скидках будет около двух тысяч товаров: фрукты, овощи, десерты конфетной, чайной, кофейной категории, а также непродовольственные товары. К примеру, мужские и женские наборы косметики.
«Упор будет сделан на акционные предложения, чтобы покупателю было не только вкусно, но и выгодно», — рассказал Naviny.by заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.
В сети «Виталюр» новогодняя акция начинается с 13 декабря. В магазинах можно будет найти более 300 ценовых предложений, сообщила Naviny.by заместитель начальника отдела маркетинга компании Татьяна Локун.
Кроме того, по ее словам, с 13 по 15 декабря на всю охлажденную рыбу и морепродукты будет скидка от 10%, а с 26 по 31 декабря новогодние украшения и аксессуары будут продаваться со скидкой до 50%.
«Из года в год ритейлеры борются за покупателя всеми силами, а фантазия маркетологов не знает границ», — отметила Наталья Шаблинская. По ее словам, некоторые торговые сети готовят праздничные концерты.
«Многие сетевики приготовят сюрпризы в торговых центрах. Будут не только радовать своих клиентов покупками, но и дарить хорошее настроение. У каждого ритейлера есть свои фишечки. Они все направлены на создание праздничной атмосферы, привлечение покупателей», — подчеркнула сопредседатель Ассоциации розничных сетей.
Она заверила, что проблем с нехваткой товаров в магазинах не будет. Товарные запасы большие.
«Магазины ломятся от товаров. Запасы велики. Может, в каких-то моментах даже неоправданно. Нет такой оборачиваемости, чтобы надо было всё время привозить товар. Тем не менее мы это делаем», — сказала Наталья Шаблинская.
Главное, шутит она, чтобы у покупателей хватило денег, ведь в последнее время их особо не прибавилось. Но ритейлеры рассчитывают, что под Новый год белорусы захотят устроить себе праздник.
«Вы же знаете нашу славянскую натуру: „Последние штаны продай, но после бани выпей“. Поэтому можно ожидать, что люди могут выложиться до последней копейки. А как получится, это сложно прогнозировать. Не задержат ли заработную плату на предприятиях, есть ли что менять в обменниках? Но мы, как всегда, в позитиве. Мы готовы. Ритейл не подведет ни покупателей, ни государство. Мы всё сделаем красиво», — пообещала сопредседатель Ассоциации розничных сетей.
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Торговые сети не планируют повышать цены перед новогодними праздниками. Напротив, магазины предложат скидки на некоторые товары. Об этом Naviny.byрассказала...
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