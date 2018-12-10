Торговые сети договорились не повышать цены перед новогодними праздниками

Торговые сети не планируют повышать цены перед новогодними праздниками. Напротив, магазины предложат скидки на некоторые товары. Об этом Naviny.by рассказала сопредседатель Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская. По ее словам, пожелание не повышать цены исходит от государственных органов, а ритейлеры как ответственные игроки на рынке услышали его.



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Александра Квиткевич, TUT.BY

«Цены все зафиксированы. Никаких изменений цен в большую сторону не планируется. Никто не планирует никаких высоких торговых наценок. Никто зарабатывать не будет. Будем дарить праздник. Это философия ритейла на ближайшее время», — отметила Наталья Шаблинская.

По ее словам, в предпраздничные дни в торговых сетях запланировано «море акций». Некоторые товары будут продаваться с большими скидками — и 30%, и 40%.

Например, в сети «Соседи» основная активность стартует с 19 декабря. На скидках будет около двух тысяч товаров: фрукты, овощи, десерты конфетной, чайной, кофейной категории, а также непродовольственные товары. К примеру, мужские и женские наборы косметики.

«Упор будет сделан на акционные предложения, чтобы покупателю было не только вкусно, но и выгодно», — рассказал Naviny.by заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.

В сети «Виталюр» новогодняя акция начинается с 13 декабря. В магазинах можно будет найти более 300 ценовых предложений, сообщила Naviny.by заместитель начальника отдела маркетинга компании Татьяна Локун.

Кроме того, по ее словам, с 13 по 15 декабря на всю охлажденную рыбу и морепродукты будет скидка от 10%, а с 26 по 31 декабря новогодние украшения и аксессуары будут продаваться со скидкой до 50%.

«Из года в год ритейлеры борются за покупателя всеми силами, а фантазия маркетологов не знает границ», — отметила Наталья Шаблинская. По ее словам, некоторые торговые сети готовят праздничные концерты.

«Многие сетевики приготовят сюрпризы в торговых центрах. Будут не только радовать своих клиентов покупками, но и дарить хорошее настроение. У каждого ритейлера есть свои фишечки. Они все направлены на создание праздничной атмосферы, привлечение покупателей», — подчеркнула сопредседатель Ассоциации розничных сетей.

Она заверила, что проблем с нехваткой товаров в магазинах не будет. Товарные запасы большие.

«Магазины ломятся от товаров. Запасы велики. Может, в каких-то моментах даже неоправданно. Нет такой оборачиваемости, чтобы надо было всё время привозить товар. Тем не менее мы это делаем», — сказала Наталья Шаблинская.

Главное, шутит она, чтобы у покупателей хватило денег, ведь в последнее время их особо не прибавилось. Но ритейлеры рассчитывают, что под Новый год белорусы захотят устроить себе праздник.

«Вы же знаете нашу славянскую натуру: „Последние штаны продай, но после бани выпей“. Поэтому можно ожидать, что люди могут выложиться до последней копейки. А как получится, это сложно прогнозировать. Не задержат ли заработную плату на предприятиях, есть ли что менять в обменниках? Но мы, как всегда, в позитиве. Мы готовы. Ритейл не подведет ни покупателей, ни государство. Мы всё сделаем красиво», — пообещала сопредседатель Ассоциации розничных сетей.