Жители КИЗ «Волынка 1» просят город обеспечить тротуаром километр дороги до школы

Приятно смотреть на преображающийся Брест к 1000-летию города. Да и не только к 1000-летию. На самом деле сделано за последнее время не мало, и сейчас город выглядит совершенно по-другому, чем 10 лет назад. Растут комфортные районы, преобразилась набережная, новые мосты разгрузили центр города. Радуют цветовые решения фасадов спальных районов и красивая подсветка по вечерам. Город по-прежнему очень зеленый.



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Есть мнение, что Брест один из городов в Республике, где хорошо развита частная застройка. На самом деле, у нас очень много одноэтажных районов, если присмотреться внимательней. Такое решение жилищного вопроса выгодно государству. Все затраты по строительству автоматически ложатся на плечи собственника. Он берет кредиты, покупает стройматериалы, нанимает строительные бригады, сам сдает дом в эксплуатацию, пройдя пять кругов согласований и проверок.

А все начинается с радостной новости для семьи – «У нас есть участок, мы будем строить дом!». И радость заканчивается ровно тогда, когда ты понимаешь, что у тебя огороженный участок чистого поля, который надо поднять еще минимум на 1,5 метра для того, что-бы начать стройку.



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Это всегда существенные траты на гравий, песок и т.д. Нет у нас практики сдачи участков под застройку собственникам с уже готовыми коммуникациями и насыпанными подъездными дорогами. Счастливые обладатели отдельных домов добираются к этим домам через лужи и зыбучие пески полевых дорог.



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Зачастую, столкнувшись с затратами по подготовке участка, устройству коммуникаций и стройке своей коробки дома, жильцы сразу и не думают про законное требование о благоустройстве и детских площадках, какие сразу предъявляют к застройщикам жильцы многоэтажек (дома сдаются уже с тротуарами и дорогами). Жильцы частной застройки мечтают просто о нормальной дороге к дому, по которой будут безопасно ходить дети в школу. Хотя в планах любой частной застройки есть и благоустройство территории, и общественно-культурные здания, и остановки общественного транспорта и все то, что должно быть в жилых районах.

КИЗу «Волынка 1» уже 10 лет, и за это время кардинально поменялся трафик движения, да и людей прибавилось. Хотя району V Форта еще очень повезло с наследием – дорОгой, которая ведет к воротам V форта.

В 1995 г. V форту был присвоен статус историко-культурной ценности. С 1997 г. проведены большие реставрационные работы. В 1999 г. форт стал филиалом Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 8 мая 2000 г. открыт для посещения. На данный момент ведётся работа по созданию в форту музея «Истории фортификации и вооружения».



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Дорога, которая ведет к памятнику, строилась еще тогда, когда здесь жилые районы ограничивались деревней Волынка и Гершоны. Она очень узкая, хоть и покрыта асфальтом. До появления там частной застройки КИЗ «Волынка 1» туда только туристы и заезжали.

Сегодня район разросся, заселился процентов на 80%. Значительно вырос автомобильный трафик, теперь это не только туристы, но и жители КИЗа. Здесь в 2008 было выделено 268 участков под строительство. У жильцов нет вариантов с общественным транспортом, добраться в район можно либо на личном автомобиле, либо пешком. Пройтись, конечно, здорово, но только до наступления осени.



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Пока длинный световой день и видимость хорошая - разъехаться и разойтись, даже на такой узкой дороге, вполне возможно. Но когда наступает осень, начинаются тревожные дни для родителей. Дело в том, что по этой дороге каждый день дети ходят в школу. А их в районе уже 128 школьников. Получается, что дети идут в школу в темноте и возвращаются в темноте. Дорога узкая, есть неосвещенные участки, и при сильном контрасте с освещенной Ковельской (когда едешь по направлению к ней от Форта, яркое освещение Ковельской просто слепит водителя) – эта дорога становится очень опасной, и для пешеходов, и для водителей.

Но прежде всего волнуют дети, которые каждое утро и вечер ходят по этой дороге в школу и обратно, не всегда в сопровождении родителей.



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Это, на сегодня, одна из самых злободневных проблем жителей этого района. Всем понятно, что решить вопрос можно строительством тротуара на протяжении всего участка частной застройки, который оградит пешеходов от потока автомобилей и сделает передвижение детей организованно безопасным.

Жители КИЗа «Волынка 1» неоднократно обращались за помощью к властям города – все без результата. Хотелось бы, что бы этот вопрос тоже включили в программу благоустройства к 1000-летию Бреста. Ведь город – это не только красивые главные улицы и развязки – это и его маленькие районы, где живут брестчане.



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Но решений пока нет, а дети так и продолжают ходить в темноте по узкой дороге!