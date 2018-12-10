БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе зарегистрировано 6 браков, три — в Смолевичском отделе загс, два — в Озерицко-Слободском сельисполкоме и один — в Жодинском.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

На селе зарегистрировано 6 рождения детей.

В Драчковском сельисполкоме рождение дочери Виктории зарегистрировали Александр Малаховский и Вероника Ярошевич из д.Заречье.

Рождение дочери Стефании зарегистрировали в Зеленоборском сельисполкоме Александр Гололобов и Елена Шведова.

В Заболотском сельисполкоме Анатолий и Наталья Олейник из д.Орешники зарегистрировали рождение сына Александра.

Алексей и Екатерина Шимановичи из аг.Слобода в Озерицко-Слободском сельисполкоме зарегистрировали рождение дочери Варвары, второго ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме рождение дочери Каролины зарегистрировали Андрей и Ольга Андрух из пос.Усяж.

В Смолевичском отделе загс рождение дочери Кристины зарегистрировали Алексей и Анастасия Пухляк.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в районе зарегистрировано 9 смертей.

По две смерти зарегистрировали Жодинский и Курганский сельисполкомы, по одной — Драчковский, Заболотский, Озерицко-Слободской, Плисский сельисполкомы и Смолевичский отдел загс.

Зеленоборским, Пекалинским и Усяжским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).