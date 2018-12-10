13 декабря накануне дня памяти святого праведного Филарета Милостивого в храме в честь этого святого Покровского прихода Озерицкой Слободы в 17.00 будет совершено соборное богослужение, которое возглавит епископ Борисовский Вениамин.

По христианской традиции мы прибегаем к молитвенной помощи праведного Филарета Милостивого для благословения семей и для разрешения материальных вопросов.

14 декабря в 9.00 будет совершена Божественная литургия собором духовенства.

Приглашаем всех верующих разделить радость храмового праздника!