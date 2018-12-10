В Минске прошел молодежный волонтерский форум, в рамках реализации проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». В нем принимали участие волонтеры отряда «Доброе сердце» Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Девиз нынешнего форума был «Разные люди – равные возможности», поэтому все мероприятия проходили под этим лозунгом, начиная от мастер-классов «Психосоциальная поддержка людей с ОПФР», заканчивая практическим занятием–квестом «Работа волонтеров с подопечными БОКК». Основные вехи развития Краснокрестовского движения волонтеры смогли вспомнить во время брейн-ринга «Красный Крест: вчера, сегодня, завтра».

В рамках форума состоялись выборы в Минский областной волонтерский совет, после которого прошло его первое заседании, а также состоялся «круглый стол», где презентовались волонтерские инициативы по работе групп семейной поддержки и передаче опыта работы с партнерами БОКК.

Кроме этого, прошло награждение лучших волонтеров и лучших волонтерских инициатив 2018 года, которые, активно работая, развивают волонтерское движение БОКК Минщины и привлекают внимание широкой общественности к проблемам социально уязвимых категорий населения. Волонтерский отряд «Доброе сердце» ГУО «Средняя школа № 2 города Смолевичи» стал победителем в номинации «Лучшая волонтерская группа».

Напомним, что конкурсы «Лучший волонтер года» и «Лучшая волонтерская инициатива» проводятся ежегодно с целью поддержки, развития и популяризации волонтерской деятельности, направленной на оказание помощи уязвимым людям, а также для того, чтобы поощрить активных волонтеров и стимулировать их к дальнейшей работе; привлечь внимание граждан к волонтерской деятельности как форме активного социального участия в жизни общества и решении социальных проблем; распространить лучшие практики и инновационный опыт в предоставлении социальных услуг.

Как отметила председатель Смолевичской районной организации Галина Николаевна Графутко, победа в данном конкурсе говорит о высоком потенциале волонтерского движения Смолевиччины, которое ежегодно пополняется новыми членами. В районе уже действуют два волонтерских отряда. Это – волонтерский отряд «Доброе сердце», созданный на базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 города Смолевичи». Его члены – сердце организации, без них сегодня сложно представить деятельность районной организации БОКК. Волонтеры помогают работать со многими группами получателей помощи в Красном Кресте: это дети, пожилые одинокие граждане, лежачие больные. Кроме этого, волонтеры Белорусского Общества Красного Креста на добровольных началах осуществляют деятельность по распространению знаний о международном гуманитарном праве, основополагающих принципах деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца; подготовке и реагированию на чрезвычайные и кризисные ситуации; медицинской и социальной помощи и уходу на дому; адвокации интересов уязвимых и мобилизации сообществ; проводят обучение и информирование населения; укрепляют организационный потенциал БОКК.

Еще один волонтерский отряд «Искорка добра» был создан в этом году на базе ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения». Он состоит из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, посещающих отделение дневного пребывания. Нужно отметить, что сегодня налажено тесное взаимодействие между двумя отрядами. Как и планировалось, «серебряные» волонтеры вместе с воспитанниками отделения дневного пребывания для инвалидов помогают людям пожилого возраста и инвалидам, которые находятся в отделении круглосуточного пребывания территориального центра, расположенного в деревне Жажелка, тем самым давая им возможность стать социально-адаптированнее и вовлекая их в общественную жизнь, делая ее насыщеннее и разнообразнее.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.