В конце ноября в Москве проходил первый Объединенный Открытый Чемпионат России по косики каратэ (в переводе с японского языка «Жесткое каратэ») 2018 года.

В соревновании приняли участие 550 спортсменов в составе 40 команд из 18 регионов России и иностранных команд из Беларуси, Абхазии, Таджикистана, Франции, Туниса и Японии – родины каратэ.

Спортивную честь Беларуси защищали наши земляки, уроженцы д. Мгле – Никита и Матвей Скачковы.

Никите 8 лет, он учится во втором классе, а 7-летний Матвей – в первом. Тренируются юные спортсмены в Минском молодежном спортивном общественном объединении «Легион» под руководством тренера Николая Михайловича Руцкина.

Не проиграв ни одного поединка, каждый из братьев занял первое место в своей возрастно-весовой категории.

А 25 ноября в столице Латвии – городе Риге, Никита и Матвей Скачковы приняли участие в 11-м турнире по дзюдо для детей и юношества. В турнире принимали участие около 500 спортсменов из Латвии, Эстонии, Литвы, Беларуси, Украины и России.

Кроме МСОО «Легион» от Беларуси также выступали команды «Динамо-Минск» и клуб единоборств «Голд». Никита в этом состязании занял первое место в своей возрастно-весовой категории. Он единственный из трех белорусских команд поднялся на высшую ступень пьедестала почета, а его брат Матвей занял третье место.

Чтобы поучиться у более опытных спортсменов, дополнительно Никита и Матвей соревновались в старшей возрастно-весовой категории. Здесь и соперники страшнее, и количество лет подготовки. Мальчиков пытались отговорить – большое количество переездов тяжело и для опытных спортсменов, не говоря о юных. Но ответ был однозначный – «Мы будем бороться!». Трудно сказать, кто у кого учился опыту на тех соревнованиях, в итоге Никита занял третье место, а Матвей – второе.

За два дня соревнований в двух видах единоборств Никита и Матвей завоевали шесть спортивных медалей: две в России и четыре в Латвии. Три из них — высшей степени.

Напомним, что вначале этого года Никита стал чемпионом Европы по каратэ и по борьбе сумо. В обоих этих случаях в финальных поединках он соревновался со своим братом Матвеем, который занял второе место в этих видах единоборств.

Корр. «КС»