Лукашенко поблагодарил Россию за снятие статуса легионеров с хоккеистов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снятие с белорусских хоккеистов, которые выступают в составе российских клубов, статуса легионеров, является справедливым решением. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Минспорта РФ Павлом Колобковым, передает агентство БЕЛТА .

«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различи», – указал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь нужно двигаться к тому, чтобы то же самое произошло в остальных видах спорта.

«Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян», – считает Лукашенко.

Он также заметил, что в последнее время белорусские спортсмены стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами, и связал этот факт с новым министром спорта в Беларуси.

Помимо этого, Лукашенко прокомментировал последние успехи российских лыжников на этапах Кубка мира. «Вы молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев», – сказал белорусский лидер, напомнив, что в отсутствие белорусских атлетов на соревнованиях болеет за россиян.

Глава Минспорта РФ в свою очередь подтвердил, что во вторник в Минске между спортивными ведомствами двух стран будет подписана двухлетняя программа сотрудничества.