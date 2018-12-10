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Лукашенко поблагодарил Россию за снятие статуса легионеров с хоккеистов Беларуси
11.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снятие с белорусских хоккеистов, которые выступают в составе российских клубов, статуса легионеров, является справедливым решением. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Минспорта РФ Павлом Колобковым, передает агентство
«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различи», – указал белорусский лидер.
Он добавил, что теперь нужно двигаться к тому, чтобы то же самое произошло в остальных видах спорта.
«Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян», – считает Лукашенко.
Он также заметил, что в последнее время белорусские спортсмены стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами, и связал этот факт с новым министром спорта в Беларуси.
Помимо этого, Лукашенко прокомментировал
Глава Минспорта РФ в свою очередь подтвердил, что во вторник в Минске между спортивными ведомствами двух стран будет подписана двухлетняя программа сотрудничества.
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Он добавил, что теперь нужно двигаться к тому, чтобы то же самое произошло в остальных видах спорта.
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