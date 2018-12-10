Максим Фадеев впервые выступит в Минске с большим сольным концертом

Максим Фадеев — талант, равный которому трудно найти на российской эстраде. Продюсер, композитор и автор-исполнитель, режиссер и актер, без плодов работы которого трудно представить современный российский музыкальный Олимп.

Поклонники Максима Фадеева знают, что он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Он долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и к тому же, чтобы зрители остались довольны. Поэтому для композитора и певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Максим Александрович выступает с полностью заблокированным звуковым проходом - лишь может чувствовать вибрации. То есть, по собственным костям он ощущает предположительные звуки, также по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.

Максим Фадеев многие годы пытался научиться, не слыша слышать и сегодня он может с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте. К сожалению, он не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.

Для своих сольных выступлений Максим Фадеев подготовил эксклюзивную программу, в которую вошли известнее хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем», а также новые треки, которые уже сегодня занимают лидирующие позиции во всех музыкальных чартах СНГ. Билеты на шоу поступят в продажу с 10:00 среды, 12 декабря.

Приглашенными гостями на выступлении в Минске станут артисты лейбла Максима Фадеева MALFA – Наргиз и Ольга Серябкина (MOLLY).

– Каково это – 25 лет не давать концертов? Тяжело, - говорит Фадеев. – Но этот перерыв для меня стал вынужденным. За это время было написано огромное количество песен, создан обширный каталог музыки, запущены десятки громких имен. Были написаны хиты, которые сейчас, к моему счастью, слушает весь мир. И я безмерно благодарен тем, кто любит и понимает эту музыку.

Информационная справка:

Композитор, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, многократный обладатель престижных премий прославившийся самыми яркими проектами в российском шоу-бизнесе: «Total», «Monokini», Катя Лель, Линда, Юлия Савичева, «Серебро», Глюк’оZа, Наргиз, Олег Майами. Продюсер и наставник проектов «Фабрика звезд 2» и «Фабрика звезд 5». Наставник шоу «Голос. Дети», «Главная сцена», «Песни» на ТНТ. Режиссер и автор музыкального мультфильма «Савва. Сердце война». Максим Фадеев внес неоценимый вклад в развитие музыки, и по праву считается значимой фигурой в музыкальной индустрии России и зарубежья.

Билеты поступят в продажу с 10:00 12 декабря. Их можно приобрести без комиссии на allstars.by, а также у билетных операторов и в кассах города.