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Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.

Посольство открыто в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты во время визита в Судан Александра Лукашенко. На церемонии открытия посольства глава Судана заявил, что теперь отношения между странами выйдут на новый уровень. Кроме того, Судан готов способствовать развитию контактов Беларуси с государствами региона. Башир заявил также, что надеется на скорое открытие белорусского дипломатического представительства в Хартуме.

На церемонии присутствовали глава правительства Беларуси Сергеей Румас, представители МИДа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске открылось посольство Судана Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.

Премьер-министр Беларуси завил о готовности Беларуси развивать взаимодействие с Суданом в политической, торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, образовательной и гуманитарной сферах.Так, уже прорабатывается создание совместных предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.Румас проинформировал, что в Судан уже поставлены образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ.