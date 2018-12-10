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В Минске открылось посольство Судана
11.12.2018 16:30 — Разное | Ежедневник
фото: government.by
Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.
Посольство открыто в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты во время визита в Судан Александра Лукашенко. На церемонии открытия посольства глава Судана заявил, что теперь отношения между странами выйдут на новый уровень. Кроме того, Судан готов способствовать развитию контактов Беларуси с государствами региона. Башир заявил также, что надеется на скорое открытие белорусского дипломатического представительства в Хартуме.
На церемонии присутствовали глава правительства Беларуси Сергеей Румас, представители МИДа.Премьер-министр Беларуси завил о готовности Беларуси развивать взаимодействие с Суданом в политической, торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, образовательной и гуманитарной сферах.
Так, уже прорабатывается создание совместных предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.
Румас проинформировал, что в Судан уже поставлены образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ.
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Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.
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