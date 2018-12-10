ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылось посольство Судана

11.12.2018 16:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Минске открылось посольство Судана

фото: government.by

Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.

Посольство открыто в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты во время визита в Судан Александра Лукашенко. На церемонии открытия посольства глава Судана заявил, что теперь отношения между странами выйдут на новый уровень. Кроме того, Судан готов способствовать развитию контактов Беларуси с государствами региона. Башир заявил также, что надеется на скорое открытие белорусского дипломатического представительства в Хартуме.

На церемонии присутствовали глава правительства Беларуси Сергеей Румас, представители МИДа.

Премьер-министр Беларуси завил о готовности Беларуси развивать взаимодействие с Суданом в политической, торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, образовательной и гуманитарной сферах.

Так, уже прорабатывается создание совместных предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясо-молочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.

Румас проинформировал, что в Судан уже поставлены образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоговым пунктом визита в Минск президента Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башира стало открытие посольства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прыкладанні таксі выштурхнулі мінскую таксоўшчыцу на панэль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика