В Бресте ребенок едва убежал на переходе от автобуса

В Бресте на регулируемом пешеходном переходе автобус едва не сбил ребенка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел 9 декабря около 18.10 на перекрестке улиц Сальникова и Махновича. На записи с уличной камеры видно, что юный пешеход дождался разрешающего сигнала светофора, а затем побежал по пешеходному переходу. В это время также на зеленый с улицы Сальникова выезжал городской автобус. Водитель повернул налево и, заметив ребенка, ударил по тормозам. Прежде чем остановиться, автобус проехал еще несколько метров в сторону пешехода.

К счастью, столкновения удалось избежать.