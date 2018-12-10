Квартиры очередникам будут строить даже частные застройщики. Количество определят исполкомы

В указе № 473 «О долевом строительстве», который вчера подписал президент, есть хорошая новость для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Суть в том, что застройщиков, покупающих участки через аукционы или конкурсы, обяжут часть квартир строить для очередников. И неважно, государственный это застройщик или частный.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Количество квартир по каждому объекту строительства будут определять местные власти.

Как в этой части будет работать указ № 473, REALTY.TUT.BY рассказала Наталья Гаркуша, председатель Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства.

— Государственные застройщики, в частности коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству, организации крупнопанельного домостроения, могут получать участки без аукционов. По ним местные органы власти сразу будут четко определять, сколько они должны построить жилья для нуждающихся.

В Минске, где участки застройщикам достаются только через аукционы, количество квадратных метров, которые должны быть построены для нуждающихся, будут прописываться в аукционных документах. И здесь неважно, какой застройщик пришел на аукцион, государственный или частный: если местная власть решит, что на аукционном участке нужно построить определенное количество квартир для нуждающихся, то так оно и будет.

— Но это вовсе не означает, что все аукционные участки будут с такими условиями, — объясняет Наталья Леонидовна. — В каких-то аукционных документах будут прописаны условия для нуждающихся, а в каких-то могут быть и не прописаны. И решение о вопросе, включать или не включать нуждающихся в то или иное строительство, будут принимать местные власти.

— Как местные власти поймут, сколько нужно квартир для нуждающихся?

— Практически все аукционные участки имеют обременения по отселению. Полагаю, что местные власти будут регулировать количество квартир для нуждающихся исходя из объемов отселения, — рассказала Наталья Леонидовна. И здесь действительно надо будет четко работать местным властям.

— Для частных застройщиков это хорошая новость или плохая?

— Они строили когда-то для нуждающихся в жилье граждан: и льготникам, и с господдержкой. Поэтому для частных застройщиков это не новшество, а возвращение к старому.