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В Новополоцке рабочие выбрасывали из окна перила и попали в человека
11.12.2018 16:54 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла во время ремонта корпуса Полоцкого государственного университета по улице Блохина в Новополоцке.
По предварительным данным, работники демонтировали перила лестничных пролетов и сбрасывали их из окна четвертого этажа на землю. Одно из перил попало в стоявшего снизу рабочего, сообщили в соцсети УВД Витебского облисполкома.
По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщает
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В результате погиб мужчина 1964 года рождения.
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