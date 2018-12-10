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В Новополоцке рабочие выбрасывали из окна перила и попали в человека

11.12.2018 16:54 — Разное | Аргументы и факты  
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В Новополоцке рабочие выбрасывали из окна перила и попали в человека
Фото из открытых источников

Трагедия произошла во время ремонта корпуса Полоцкого государственного университета по улице Блохина в Новополоцке. 

По предварительным данным, работники демонтировали перила лестничных пролетов и сбрасывали их из окна четвертого этажа на землю. Одно из перил попало в стоявшего снизу рабочего, сообщили в соцсети УВД Витебского облисполкома. 

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану ЛАЗЬКО

В Новополоцке рабочие выбрасывали из окна перила и попали в человека
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