В киоски «Белсоюзпечати» завтра поступит свежий номер газеты «Полесская правда»



Читайте в следующем выпуске газеты:

Еще в самом начале нынешнего октября районный исполнительный комитет принял распоряжение «О проведении районного смотра по благоустройству машинных дворов». Мероприятие традиционное, как бы подводящее черту под многочисленными сельскохозяйственными кампаниями, в которых была задействована техника. Какие хозяйства стали победителями смотра-конкурса, а кому было указано на необходимость устранения недостатков, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 12 декабря.

Сотрудничество во благо детей. В Пинском районе состоялось торжественное и значимое событие – свои двери открыл цех по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате.

Клюквенную плантацию ОАО «Полесские журавины» посетили представители китайско-российского технопарка.

В Пинском межрайонном родильном доме — новый главврач.

Самое теплое слово – мама, самое доброе, чуткое сердце – у матери, самая глубокая и вечная любовь – матери, самый неустанный и бескорыстный труд – матери. Эти нежные слова вся многочисленная родня адресовала своей маме и бабушке Галине Петровне Наривончик в ее 85-летний юбилей.

В детской школе искусств № 1 состоится концерт знаменитого белорусского инструментального трио «Nouvelle Philharmonie».

На состоявшихся недавно в столице духовно-просветительских Белорусских Рождественских чтениях Пинскую городскую детскую библиотеку имени Якуба Коласа ждала высокая награда.

Юные музыканты Пинщины продолжают покорять международный Олимп. Так, воспитанник Оснежицкой детской школы искусств, баянист Владимир Вакулич стал лауреатом Международного конкурса DIGI-ART в Польше.

В начале декабря в районном центре творчества детей и молодежи царило небывалое оживление. Зачем здесь собрались волонтеры из школ района читатели узнают в следующем номере газеты.

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