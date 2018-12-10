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В киоски «Белсоюзпечати» завтра поступит свежий номер газеты «Полесская правда»

11.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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В киоски «Белсоюзпечати» завтра поступит свежий номер газеты «Полесская правда»
Читайте в следующем выпуске газеты:

  • Еще в самом начале нынешнего октября районный исполнительный комитет принял распоряжение «О проведении районного смотра по благоустройству машинных дворов». Мероприятие традиционное, как бы подводящее черту под многочисленными сельскохозяйственными кампаниями, в которых была задействована техника. Какие хозяйства стали победителями смотра-конкурса, а кому было указано на необходимость устранения недостатков, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 12 декабря.
  • Сотрудничество во благо детей. В Пинском районе состоялось торжественное и значимое событие – свои двери открыл цех по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате.
  • Клюквенную плантацию ОАО «Полесские журавины» посетили представители китайско-российского технопарка.
  • В Пинском межрайонном родильном доме — новый главврач.
  • Самое теплое слово – мама, самое доброе, чуткое сердце – у матери, самая глубокая и вечная любовь – матери, самый неустанный и бескорыстный труд – матери. Эти нежные слова вся многочисленная родня адресовала своей маме и бабушке Галине Петровне Наривончик в ее 85-летний юбилей.
  • В детской школе искусств № 1 состоится концерт знаменитого белорусского инструментального трио «Nouvelle Philharmonie».
  • На состоявшихся недавно в столице духовно-просветительских Белорусских Рождественских чтениях Пинскую городскую детскую библиотеку имени Якуба Коласа ждала высокая награда.
  • Юные музыканты Пинщины продолжают покорять международный Олимп. Так, воспитанник Оснежицкой детской школы искусств, баянист Владимир Вакулич стал лауреатом Международного конкурса DIGI-ART в Польше.
  • В начале декабря в районном центре творчества детей и молодежи царило небывалое оживление. Зачем здесь собрались волонтеры из школ района читатели узнают в следующем номере газеты.

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что идет подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

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