До 2013 года Патрисио Мануэль был девушкой со схожим именем — Патрисия. Она пришла в бокс в возрасте 17 лет. Спорт помогал ей отвлечься от проблем, она пять раз становилась лучшей на чемпионате США. В 2013 спортсменка перенесла несколько операций по смене пола, а в этом году Патрисио Мануэль вошел в историю — он первый трансгендер, который выиграл профессиональный боксерский поединок у мужчины.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вошел в историю. Трансгендер впервые выиграл боксерский поединок у мужчины До 2013 года Патрисио Мануэль был девушкой со схожим именем - Патрисия. Она пришла в бокс в возрасте 17 лет.