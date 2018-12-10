В Минске заработало посольство Судана

На открытии посольства Республики Судан глава белорусского правительства заявил, что Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям.

Премьер-министр рассказал, что на суданский рынок уже поставлены современные образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ для сельского хозяйства Судана, сообщает официальный сайт Совмина.