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В Минске заработало посольство Судана

11.12.2018 17:07 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске заработало посольство Судана
БЕЛТА

На открытии посольства Республики Судан глава белорусского правительства заявил, что Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям. 

Премьер-министр рассказал, что на суданский рынок уже поставлены современные образцы белорусских грузовых автомобилей, комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительной техники, сельскохозяйственного оборудования. Заключены контракты на 60 млн евро на поставку современных белорусских зернохранилищ для сельского хозяйства Судана, сообщает официальный сайт Совмина.

«Самое важное - это то, что идет работа над достигнутыми договоренностями, - сказал Сергей Румас. - Налажены необходимые связи между белорусскими и суданскими ведомствами, предприятиями. Работает межправительственная комиссия по сотрудничеству, взаимодействуют торгово-промышленные палаты. Перед всеми нами, включая посольство Судана в Беларуси, стоят серьезные задачи. Важно, что для их решения и движения вперед имеется политическая воля, взаимопонимание и поддержка на уровне президентов». 

В Минске заработало посольство Судана
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По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, Беларусь высоко ценит решение суданского руководства об открытии диппредставительства в нашей столице.
 
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