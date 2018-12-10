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Мужчина угнал машину в Березино, попал в аварию и сжег ее

11.12.2018 17:08 — Разное | Tut.by  
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Милиция ищет мужчину, который угнал и сжег чужую машину в Березино, а потом снял деньги с чужой карточки. Подозреваемого ищут по записи с камеры наблюдения, сообщает УВД Миноблисполкома.


По версии милиции, сначала незнакомец угнал машину Volvo 40 — хозяин оставил машину припаркованной с ключом в замке зажигания. Угонщик не смог уехать далеко: на ночной лесной дороге врезался в дерево. Он бросил машину и поджег, общий ущерб составил 6 тысяч рублей.



Кроме того, в салоне машины владелец ранее оставил банковскую карту и записку с пин-кодом. Так со счета пропало еще 940 рублей. Милиция ищет подозреваемого по кадрам с камер наблюдения у банкомата.


Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить в оперативно-дежурную службу Березинского РОВД по телефонам: 8 (01715) 5−68−69, 8 (01715) 5−57−78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Подозреваемого ищут по записи с камер наблюдения.
 
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