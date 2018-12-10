Мужчина угнал машину в Березино, попал в аварию и сжег ее

Милиция ищет мужчину, который угнал и сжег чужую машину в Березино, а потом снял деньги с чужой карточки. Подозреваемого ищут по записи с камеры наблюдения, сообщает УВД Миноблисполкома.





По версии милиции, сначала незнакомец угнал машину Volvo 40 — хозяин оставил машину припаркованной с ключом в замке зажигания. Угонщик не смог уехать далеко: на ночной лесной дороге врезался в дерево. Он бросил машину и поджег, общий ущерб составил 6 тысяч рублей.









Кроме того, в салоне машины владелец ранее оставил банковскую карту и записку с пин-кодом. Так со счета пропало еще 940 рублей. Милиция ищет подозреваемого по кадрам с камер наблюдения у банкомата.





Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить в оперативно-дежурную службу Березинского РОВД по телефонам: 8 (01715) 5−68−69, 8 (01715) 5−57−78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14. Конфиденциальность гарантируется.