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Мужчина угнал машину в Березино, попал в аварию и сжег ее
Милиция ищет мужчину, который угнал и сжег чужую машину в Березино, а потом снял деньги с чужой карточки. Подозреваемого ищут по записи с камеры наблюдения,
По версии милиции, сначала незнакомец угнал машину Volvo 40 — хозяин оставил машину припаркованной с ключом в замке зажигания. Угонщик не смог уехать далеко: на ночной лесной дороге врезался в дерево. Он бросил машину и поджег, общий ущерб составил 6 тысяч рублей.
Кроме того, в салоне машины владелец ранее оставил банковскую карту и записку с пин-кодом. Так со счета пропало еще 940 рублей. Милиция ищет подозреваемого по кадрам с камер наблюдения у банкомата.
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Подозреваемого ищут по записи с камер наблюдения.
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