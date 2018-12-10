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Зарплаты белорусов растут быстрее, чем производительность. Власти планируют это исправить в 2019-м

11.12.2018 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Зарплаты белорусов растут быстрее, чем производительность. Власти планируют это исправить в 2019-м

фото: slovodelu.by

Реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — всего на 4,1%.

По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%). Ниже всего показатели Могилевской и Гомельской областей (+3,1% и +3,4% соответственно), пишет TUT.BY на основании данных Белстата.

При этом Гомельская область лидирует по росту реальных зарплат (+13,6%), далее идут Витебская и Брестская области (+13,5% и +12,8%). Меньше всего реальные заработки выросли в Минске (+11%) и Могилевской области (+11,3%).

В январе-декабре средние заработки в стране по прогнозам составят около 940 рублей.

Нацбанк и МВФ неоднократно предупреждали правительство, что рост реальных зарплат при отставании в производительности труда чреват инфляционным давлением. В связи с этим Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.

Тем не менее, по прогнозам правительства средняя зарплата белорусов по итогам  2019 года должна составить 1025 рублей. Предполагается, что производительность труда и зарплаты будут расти в одном темпе. Ранее министр экономики Дмитрий Крутой заверил, что расчеты были произведены с учетом ожидаемого роста производительности, так что никаких дисбалансов не возникнет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а...
 
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