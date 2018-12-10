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В ноябре в Дрибинском районе родились 8 детей
11.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
Все, что создает природа — сродни чуду! Из хлебного зернышка вырастает налитый хлебный колос. Из невесомой семечки сосновой шишки — через годы устремляется в небо могучая сосна. Из маленького корешка вырастает большой куст прекрасных цветов. Каждый вид жизни на земле имеет свое продолжение.
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Все, что создает природа — сродни чуду! Из хлебного зернышка вырастает налитый хлебный колос. Из невесомой семечки сосновой шишки — через годы...
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