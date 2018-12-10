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В Беларуси запустили самую прозрачную благотворительную акцию
Инициатива получила название «Закатай банку – помоги детям». В ней могут принять участие сотрудники офисов белорусских компаний. Для этого лишь нужно зарегистрировать «свою» банку на
После этого компании попросят установить в офисах стеклянные банки любой формы и размера и при желании их украсить или подписать. Каждый желающий может положить в них монеты, банкноты или квитанции о пожертвовании в фонд помощи детям «Белый Аист». Чтобы вдохновить добрым делом других, можно выложить в соцсетях фото с хэштегами: #ЗакатайБанку и #ПомогиДетям.
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Благотворительный фонд Белый аист и БПС-Сбербанк перед Новым годом запустили самую прозрачную благотворительную акцию.
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