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На сколько в ноябре подорожал бензин и другие товары и услуги

11.12.2018 16:03 — Разное | Myfin  
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На сколько в ноябре подорожал бензин и другие товары и услуги
фото: Myfin.by

Продукты в ноябре подорожали к октябрю на 1,2%, к декабрю 2017-го – на 4,5%, к ноябрю 2017-го – на 5,2%. А за январь-ноябрь 2018 года к январю-ноябрю прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 3,9%.

Из продуктов больше всего подорожали овощи. Так, цены на свежие огурцы выросли на 44,3%, свежую белокочанную капусту – на 18,6%, свежие помидоры – на 12,4%. Овощи в среднем подорожали на 15,4%.

При этом в ноябре снизились цены на цитрусовые на 9%, на сухофрукты на 2,3%, на рыбу соленую, копченую, лососевую икру на 2,3%, а также на некоторые другие продукты.

 
 
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