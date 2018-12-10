

Гродно по безвизу приехали десятки тысяч туристов

Министерство спорта и туризма сообщило, сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу»: 179 тысяч через минский аэропорт, более 134 тысяч — Гродно и белорусскую часть Августовского канала с октября 2016-го.Озвученные данные, а также перспективы безвизового туризм в Беларуси «Салідарнасці» в экпресс-комментарии оценила эксперт в сфере туризмаподчеркнула собеседница.При этом Лилия Кобзик отметила характерный момент. На круглом столе помимо цифр безвизовых въездов в страну была озвучена цифра полученных иностранцами белорусских виз:По мнению Лилии Кобзик, ответственные за безвиз чиновники и структуры скорее всего рады полученным цифрам. Ведь долгие годы в стране фиксировалось 90–100 тысяч въездов, а сейчас — 180 тысяч там, 130 — тут. Пошло движение, выглядит все вроде бы неплохо.Слабым местом в продвижении безвизового туризма в Беларуси эксперт считает информационную составляющую:По словам собеседницы «Салідарнасці», на круглом столе в парламенте говорилось о следующих шагах:Кроме западного появился и восточный вектор, подчеркнула Лилия Кобзик. Если соглашение с Россией о взаимном признании виз осуществиться на практике, мы сможем рассчитывать на определенное количество туристов, приехавших в Россию и решивших за одно посетить и Беларусь. И для этого не потребуется дополнительных маркетинговых издержек.