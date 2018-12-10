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Украинские моряки страдают в СИЗО от русской попсы

11.12.2018 16:51 — Разное | UDF  
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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress
Взятые в плен в Керченском проливе украинские моряки рассказали о своем пребывании в «Матросской тишине».

Андрей Эйдер и Андрей Артеменко ответили на вопросы ТСН.

«В уставе сказано «стойко переносить все тяготы службы». Пока устав выполняем, и будем и в дальнейшем! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь», — написал в письме 18-летний Андрей Эйдер.

Также он поделился негодованием по поводу отсутствия новостей и табака: без этих составляющих сидеть в четырех стенах особенно тяжело. Для заключенных оказалось доступно только «Русское радио», которое уже стало их раздражать: «Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости».

 
Теги: Новости
 
 
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Украинские моряки рассказали о своем пребывании в "Матросской тишине".
 
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