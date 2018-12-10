Волочковой строго запретили секс и алкоголь



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

Свадьба – это, конечно, хорошо, но вряд ли кто-то воспринял слова балерины всерьез. В нынешнем году она неоднократно собиралась идти под венец с разными мужчинами. Тренер счастьяуверена, что обрести гармонию в личной жизни Насте поможет аскеза.– рассказала "Дни.ру" Фалькао. –– уверена тренер.По словам Фалькао, наладить личную жизнь и встретить достойного мужчину Насте поможет длительное воздержание.– рассказала Ирина.– продолжила Фалькао.