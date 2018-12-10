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H&M выбирает площадки для открытия магазинов в Минске

11.12.2018 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Слухи о выходе на белорусский рынок второго глобального игрока в сегменте fashion-ритейл H&M подтвердились, сообщает специализированный ресурс BelRetail.byНедавно стало известно, что шведский ритейлер зарегистрировал в Беларуси юридическое лицо ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел".

Представители компании в данный момент ведут переговоры с владельцами ряда торговых центров, однако ни с одним из них пока не достигнуты договоренности, отмечают эксперты.

В число наиболее вероятных претендентов попадают все современные ТРЦ, которые были введены в последние 5 лет, считают специалисты: Dana Mall, Galleria Minsk, Green City и DiaMond City, а также торговый центр Palazzo, открытие которого запланировано на 2019 год.

Стратегия выхода H&M на новые рынки предусматривает однгвременное открытие нескольких магазинов. По прогнотзам экспертов произойдет это не ранее осени будущего года.

 
 
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Слухи о выходе на белорусский рынок второго глобального игрока в сегменте fashion-ритейл H&M подтвердились, сообщает специализированный ресурс BelRetail.by. Недавно стало...
 
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