H&M выбирает площадки для открытия магазинов в Минске

Слухи о выходе на белорусский рынок второго глобального игрока в сегменте fashion-ритейл H&M подтвердились, сообщает специализированный ресурс BelRetail.by . Недавно стало известно, что шведский ритейлер зарегистрировал в Беларуси юридическое лицо ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел".

Представители компании в данный момент ведут переговоры с владельцами ряда торговых центров, однако ни с одним из них пока не достигнуты договоренности, отмечают эксперты.

В число наиболее вероятных претендентов попадают все современные ТРЦ, которые были введены в последние 5 лет, считают специалисты: Dana Mall, Galleria Minsk, Green City и DiaMond City, а также торговый центр Palazzo, открытие которого запланировано на 2019 год.

Стратегия выхода H&M на новые рынки предусматривает однгвременное открытие нескольких магазинов. По прогнотзам экспертов произойдет это не ранее осени будущего года.