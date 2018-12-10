Россельхознадзор с мая частично или полностью снял запрет с 31 молочного предприятия Беларуси

Россельхознадзор с мая этого года частично или полностью снял ограничения на поставку молочной продукции с 31 предприятия Беларуси, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

Россельхознадзору и Минсельхозу по итогам 32-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло 15 октября, было поручено согласовать с Беларусью вопросы поставки сырого и сухого молока в РФ и к 11 декабря доложить о результатах в правительство.

"Россельхознадзор неукоснительно выполняет поручения руководства страны. Так, в соответствии с дорожными картами, согласованными с белорусской стороной, мы постепенно снимаем ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси на основании предоставляемых белорусской ветеринарной службой материалов и официальных гарантий", - сказала Ю.Мелано.

По ее словам, с 11 мая разрешены поставки молочной продукции (за исключением масла и сухой молочной сыворотки) с ОАО "Лунинецкий молочный завод" и ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", с 16 ноября - с ОАО "Молоко" (Витебск, за исключением сухой молочной продукции и молочной продукции наливом), с 23 ноября - с ОАО "Здравушка милк".

Поставки молочной продукции наливом разрешены с 11 июня с ОАО "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичского молочного завода", Волковысского ОАО "Беллакт", с 17 июня - с ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", с 13 июля - с ОАО "Молочные горки" и компании "Белсыр".

С 21 сентября право на поставки продукции в РФ, за исключением сухой молочной продукции и молочной продукции наливом, в том числе в потребительской таре объёмом более 2,5 литра, получило ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат". С 13 августа снят запрет на ввоз сухой деминерализованной молочной сыворотки с ОАО "Савушкин продукт" (Брест) и его филиала в Пинске.

Семи предприятиям были разрешены поставки масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки. С 31 октября это право получили ОАО "Молочный мир" и ГП "Молочный гостинец", с 3 ноября - ОАО "Милкавита" и три филиала ОАО "Бабушкина крынка", с 7 декабря - Браславский филиал Глубокского молочно-консервный комбинат.

Сняты ограничения на поставки и с некоторых других предприятий.